Средняя зарплата в июне увеличилась на 1,7%

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в июне 2020 года составила 1.248,9 рубля, что больше по сравнению с маем на 21 рубль, или на 1,7%.

Реальная зарплата в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019-го увеличилась на 9,4%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1748,6 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 1033,5 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 1083,8 рубля, в Витебской — 1074,8, Гомельской — 1108,5, Гродненской — 1067,9, Минской — 1233,4.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в июне 2020 года она составила 4848 рублей. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 586,9 рубля. Разрыв составляет 8,3 раза.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники телекоммуникационной отрасли — 2055,8 рубля; нефтепереработки — 2042,3; горнодобывающей промышленности — 2023,2; инженеры-проектировщики — 1896,5; работники химической промышленности — 1865,7; финансисты и страховщики — 1771,1; ученые — 1729,3; геологи и картографы — 1656,2; работники воздушного транспорта — 1653,5 (в том числе работники пассажирского транспорта — 1515,4, грузового — 2738,4); архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1581,9; оптовики — 1563,4 рубля.

Низкая зарплата у творческих работников — 662,3 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 699 рублей.

Средняя июньская зарплата работников транспортной отрасли составила 1152,2 рубля, промышленности — 1.262,3 рубля, строительства — 1426,6 рубля, розничной торговли — 1003 рубля, здравоохранения — 1245,4 рубля, образования — 925,2 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 921,8 рубля.

Доход значительной части населения пока еще ниже тысячи рублей, заявил Александр Лукашенко 23 июля в Минске на совещании с руководством экономического блока страны.

Он отметил, что «в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства». Все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей (лишь Могилевская область не дотянула 7 рублей до тысячи), сообщил официальный лидер. «Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы», — сказал Лукашенко.

По его словам, отдельные категории работников, например воспитатели детских садов, несмотря на значительную нагрузку, все еще не получают 1000 рублей. Таких граждан Лукашенко поручил поддержать, изыскав при необходимости дополнительные финансовые источники. «Найти источники, вплоть до нетрадиционных, чтобы поддержать этих людей, — заявил он. — Я не хочу сказать, что мы должны заплатить по тысяче с лишним рублей всем тем, кто просто придет на работу. Нет. Прошу доложить: какие меры принимаются по созданию условий для достойного заработка тем, кто стремится заработать. Не просто праздно шатающимся (есть у нас и такие). Но подавляющее большинство людей хотят заработать. Им надо помочь».

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на «необходимость решить застарелую проблему, когда рост зарплаты опережает рост производительности труда».