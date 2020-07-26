В Столинском районе на карьере утонул нетрезвый парень

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25-летний житель Столинского района утонул днем 26 июля во время купания в одном из карьеров.

Молодой человек отдыхал в компании своих четверых знакомых. Распивали спиртные напитки. 25-летний парень решил искупаться. В какой-то момент его друзья заметили, что парень стал тонуть.

Знакомые вытащили его на берег, вызвали скорую и стали проводить реанимационные мероприятия, но помочь не смогли. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

По данному факту проводится проверка, сообщает Следственный комитет.
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Тэги: утонул карьер Город: Столин

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