В Столинском районе на карьере утонул нетрезвый парень

25-летний житель Столинского района утонул днем 26 июля во время купания в одном из карьеров.

Молодой человек отдыхал в компании своих четверых знакомых. Распивали спиртные напитки. 25-летний парень решил искупаться. В какой-то момент его друзья заметили, что парень стал тонуть.

Знакомые вытащили его на берег, вызвали скорую и стали проводить реанимационные мероприятия, но помочь не смогли. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.