«Мы строим страну не только для себя, но и для наших детей». Обнародована предвыборная программа Светланы Тихановской

В случае победы на президентских выборах кандидат Светлана Тихановская обещает в течение полугода провести новые выборы главы государства и совместить их с референдумом о возвращении к Конституции 1994 года.

Это следует из ее предвыборной программы, опубликованной на официальном сайте кандидата в президенты.

Тихановская намерена стать президентом «не ради должности, а для того, чтобы вернуть право выбора» народу, поэтому ее главная задача заключается в том, чтобы «провести настоящие честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов».

«Мы строим страну не только для себя, но и для наших детей, — говорится в программе. — Я хочу, чтобы наши дети получали хорошее образование, медобслуживание, чтобы они могли найти себе хорошую работу, создать семью и иметь свое жилье. Чтобы они остались жить здесь, на своей земле, а не хотели уехать в поисках более свободной и справедливой страны. Я хочу, чтобы мы чувствовали любовь и уважение к себе, имели право выбора и гордились своей страной для жизни. Я хочу, чтобы Беларусь уважали в мире, чтобы мы искали друзей, а не врагов. Я хочу, чтобы ушла в прошлое подлая традиция преследовать людей за правду».

Тихановская просит избирателей не участвовать в досрочном голосовании, убедить в этом свой круг общения и прийти на выборы исключительно 9 августа, чтобы проголосовать за нее. Она также просит граждан становиться «независимыми наблюдателями на участках и защищать свой голос». «Я призываю вас не оставаться дома 9 числа, иначе вы проголосуете за нынешнюю, всем вам надоевшую власть. Чем больше явка, тем более очевидной будет фальсификация. Чем больше явка, тем тяжелее украсть ваш голос», — отмечает кандидат.

Тихановская обещает после вступления в должность президента принять меры «для сохранения стабильности в стране и создания условий для проведения честных выборов». В частности, она намерена назначить «шесть новых независимых членов Центризбиркома, включая председателя», и издать указ о проведении новых выборов главы государства.

«Система избирательных комиссий будет сформирована таким образом, что в них будут включены представители всех заинтересованных политических партий, разных общественных организаций, а также, в обязательном порядке, представители кандидатов в президенты, — говорится в программе. — На каждом участке будут установлены прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию. Каждый бюллетень будет демонстрироваться наблюдателям, и только после этого помещаться в стопку голосов за кандидата. Доверенные лица кандидатов будут иметь право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке. Досрочное голосование будет допускаться в исключительных случаях для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине. Всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для агитации, без злоупотребления служебным положением».

«После моей победы на выборах в течение переходного периода страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон. Тех, кто уйдет в отставку, заменят профессионалы из числа государственных служащих. Новые президентские выборы будут проведены в течение полугода, — говорится в программе. — Я назначу проведение референдума с предложением вернуться к изначальной редакции Конституции 1994 года, сокращающей полномочия президента, устанавливающее ограничение по количеству сроков пребывания на посту президента, и обеспечивающей разделение властей. Референдум будет проводиться одновременно с выборами президента».

Программа Тихановской также содержит ссылки на «реанимационный пакет реформ», разработанный белорусскими демократическими силами вместе с независимыми экспертами на период развития Беларуси после ухода Александра Лукашенко. Пакет содержит более десятка программных документов, которые касаются реформирования экономики, здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, городского планирования, местного самоуправления, энергетики, а также избирательной, партийной и судебно-правовой систем, системы противодействия коррупции.

В разработке «реанимационного пакета реформ» участвовали представители Объединенной гражданской партии, Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», движения «За Свободу», общественного объединения «Наш дом».

На презентации 8 июня в Минске разработчики предложили всем политическим силам, нацеленным на перемены, объединиться и взять пакет реформ на вооружение. Сейчас сайт «реанимационного пакета реформ» оформлен в стилистике кампании Светланы Тихановской.

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