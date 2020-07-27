Виновник ДТП в Минске напал с ножом на очевидцев

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Нетрезвый мужчина, устроивший ДТП на улице Козлова в Минске, с ножом напал на очевидцев. Один из них получил ранение, ему оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба МВД. 

ДТП случилось 27 июля около двух часов дня. Водитель «Форда» перестраивался в первую полосу и столкнулся с попутно двигавшимся «Инфинити».  

Виновник аварии попытался скрыться с места ДТП, но был задержан очевидцами. При задержании водитель «Форда» нанес одному из очевидцев ножевое ранение. Медики оказали пострадавшему помощь, госпитализация не потребовалась.

По предварительной информации, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа.
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Тэги: ДТП ножевое ранение Город: Минск

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