В Минске поймали трех крупных наркоторговцев

В Минске задержаны трое молодых людей, которые делали закладки с наркотическими веществами на территории столицы.

Сначала сотрудники наркоконтроля вышли на след двух уроженцев Брестской области, которые два месяца работали на три интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Было установлено, что 20- и 21-летний парни вместе закупали крупные партии наркотиков различного вида и способа употребления, расфасовывали их на мелкие дозы и в виде закладок сбывали другим курьерам в Минске.

На арендованной квартире в тайниках-закладках было найдено 50 марок, содержащих в своем составе особо опасное вещество лизергин — LSD, 16 г гашиша, более 200 г марихуаны и около 4 г пара-метилэфедрона.

Помимо этого, 21-летний парень работал администратором в еще одном интернет-магазине и курировал сбытчиков, которые занимались розничной торговлей. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции с поличным задержали его 28-летнего подопечного. С собой у жителя столицы было около 10 г гашиша и 2 г мефедрона.