Национальная авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию, сообщили БелаПАН в пресс-службе перевозчика.

«Мы продлили приостановку полетов во все пункты России по 7 августа, в Краснодар и Сочи — по 15 августа», — отметили в пресс-службе.

На уточняющий вопрос, с чем связано это решение, в компании пояснили, что российские авиационные власти пока не сняли запрет на возобновление сообщения с Беларусью. «Как только Россия снимет запрет, мы возобновим летать», — сказали в пресс-службе.

Ранее, по информации российских СМИ, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 1 августа возобновится международное авиасообщение. На первом этапе полеты из Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова начнут выполняться в Великобританию, Турцию и Танзанию. Далее, по его словам, авиасообщение будет постепенно возобновляться и с другими странами.

Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены российскими властями 27 марта. С тех пор Росавиация регулярно продлевала запрет. 2 июля ведомство снова продлило ограничения на международное авиасообщение до начала августа.