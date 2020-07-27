Товарооборот Беларуси с ЕС в январе—мае сократился более чем на 17%

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—мае 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года снизился на 17,2% до 4 млрд 361 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.

Экспорт товаров в ЕС сократился на 29,2% до 1 млрд 782,4 млн долларов, импорт — на 6,3% до 2 млрд 578,6 млн. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе—мае 2020 года составило 796,2 млн долларов.

Из общего объема белорусского экспорта в январе—мае текущего года на долю стран ЕАЭС приходилось 50,3% (в январе—мае 2019-го — 42,4%), России — 47,3% (40,1%), ЕС — 17% (19,1%), остальных стран — 32,7% (38,5%). Импорт из стран ЕАЭС составил 48,6% общего объема импорта (в январе—мае 2019 года — 56%), из России — 48,1% (55,5%), ЕС — 21,3% (17,7%), остальных стран — 30,1% (26,3%).

За пять месяцев 2020 года зарегистрированы экспортно-импортные операции со 191 страной. Товары поставлялись на рынки 161 государства, импортировалась продукция из 168 стран.

Основными торговыми партнерами Беларуси были Россия (47,7% всего товарооборота), Украина (7,4%), Китай (6,9%), Германия (4,1%), Польша (4%), Литва (2,4%), Великобритания и Нидерланды (по 1,5%), США и Казахстан (по 1,4%), Турция и Италия (по 1,3%), Бразилия (1%).

До 2017 года товарооборот Беларуси с Евросоюзом сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов, в 2019 году — снизился на 9% до 15 млрд 660 млн долларов.