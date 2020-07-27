Реальный размер пенсий после майского роста вновь снизился в июне

Реальный размер пенсий после майского роста на 0,2% к предыдущему месяцу вновь снизился в июне — на 0,2%, свидетельствуют данные Белстата.

До мая пенсии снижались восемь месяцев подряд, в том числе в январе 2020 года — на 0,9%, в феврале — на 0,7%, марте — на 0,9%, апреле — на 0,6%.

В органах по труду, занятости и социальной защите в июне 2020 года на учете состояло 2 млн 515,3 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 433,3 рубля (месяцем ранее — столько же), что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и составило 34,7% средней зарплаты.

Средний размер пенсии по возрасту в июне, как и в мае, составил 447,6 рубля, по инвалидности — 389,8 рубля (+50 копеек), по случаю потери кормильца — 295,4 рубля (без изменений), социальной пенсии — 228,4 рубля (без изменений).

Александр Лукашенко 20 июня подписал указ № 232 «О повышении пенсий». «Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров, исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%», — отмечалось в релизе.

Повышение пенсий Лукашенко анонсировал 20 июня, общаясь с участниками церемонии открытия мемориального комплекса в деревне Борки (Кировский район Могилевской области). Белорусский руководитель отметил, что во время сбора подписей за его выдвижение кандидатом в президенты поднимался вопрос о пенсиях. «Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — сказал он.