13 книг претендуют на Букеровскую премию

Комитет Букеровской премии назвал претендентов на одну из главных в мире литературы наград.

В числе авторов романисты из Великобритании, Зимбабве, Ирландии, США, Шотландии и Эфиопии.

Жюри рассмотрело 162 романа, которые были опубликованы в период с 1 октября 2019 года.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С 2014 года вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора.

В прошлом году премия (в деньгах это более 63 тыс. долларов) была вручена канадке Маргарет Этвуд и британке Бернардине Эваристо. Первая была отмечена за работу The Testaments, а вторая — за Girl, Woman, Other.