Сколько уже заболело и умерло от COVID-19
Специалисты Университета Джонса Хопкинса опубликовали свежие данные по количеству зараженных коронавирусом нового типа и смертей от COVID-19.
Так, на утро 28 июля выявлено 16 481 230 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции.
Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:
- США — 4 290 259;
- Бразилия — 2 442 375;
- Индия — 1 480 073;
- Россия — 816 680;
- ЮАР — 452 529.
Число смертей преодолело очередной знаковый рубеж — 654 052. Больше всего недуг унес жизни в следующих странах:
- США — 148 011;
- Бразилия — 87 618;
- Великобритания — 45 844;
- Мексика — 44 022;
- Италия — 35 112.
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