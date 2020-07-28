Сколько уже заболело и умерло от COVID-19

Специалисты Университета Джонса Хопкинса опубликовали свежие данные по количеству зараженных коронавирусом нового типа и смертей от COVID-19.

Так, на утро 28 июля выявлено 16 481 230 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции.

Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

США — 4 290 259; Бразилия — 2 442 375; Индия — 1 480 073; Россия — 816 680; ЮАР — 452 529.

Число смертей преодолело очередной знаковый рубеж — 654 052. Больше всего недуг унес жизни в следующих странах:

США — 148 011; Бразилия — 87 618; Великобритания — 45 844; Мексика — 44 022; Италия — 35 112.

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