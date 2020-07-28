Кто и когда: сегодня кандидаты в президенты выступят по ТВ

Сегодня второй раз по телевидению выступят четыре кандидата в президенты.

Ранее сообщалось, что от этой возможности отказался действующий глава государства.

Согласно жеребьевке, сегодня в 17 часов агитировать за себя начнет Сергей Черечень, в 17:30 — Андрей Дмитриев, в 18:00 — Светлана Тихановская, в 19:00 — Анна Канопацкая.

Отметим, что теледебаты запланированы на 30 июля.

О чем говорили кандидаты в первом выступлении по ТВ: