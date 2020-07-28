Кто и когда: сегодня кандидаты в президенты выступят по ТВ
Сегодня второй раз по телевидению выступят четыре кандидата в президенты.
Ранее сообщалось, что от этой возможности отказался действующий глава государства.
Согласно жеребьевке, сегодня в 17 часов агитировать за себя начнет Сергей Черечень, в 17:30 — Андрей Дмитриев, в 18:00 — Светлана Тихановская, в 19:00 — Анна Канопацкая.
Отметим, что теледебаты запланированы на 30 июля.
О чем говорили кандидаты в первом выступлении по ТВ:
- «Но это правда». Светлана Тихановская обратилась к белорусам с экрана БТ
- Кандидат в президенты Дмитриев обещает ограничить президентство двумя сроками и в течение года провести перевыборы
- Черечень высказался против участия Беларуси в военных блоках и за контрактную армию
- Канопацкая предложила избирать президента на семь лет
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