Кто и когда: сегодня кандидаты в президенты выступят по ТВ

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Сегодня второй раз по телевидению выступят четыре кандидата в президенты.

Ранее сообщалось, что от этой возможности отказался действующий глава государства.

Согласно жеребьевке, сегодня в 17 часов агитировать за себя начнет Сергей Черечень, в 17:30 — Андрей Дмитриев, в 18:00 — Светлана Тихановская, в 19:00 — Анна Канопацкая.

Отметим, что теледебаты запланированы на 30 июля.

О чем говорили кандидаты в первом выступлении по ТВ:

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Сергей Черечень Андрей Дмитриев Светлана Тихановская Анна Канопацкая

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