Лукашенко продолжает посещать силовиков: сегодня он отправился к спецназу МВД

Александр Лукашенко продолжает посещать части силовых ведомств.

Фото пресс-службы президента

Посетив не так давно 38-ю десантно-штурмовую и 103-ю воздушно-десантную бригады, а также 5-ю отдельную бригаду специального назначения, 28 июля он приехал в войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье.

ВЗдесь его встретили глава МВД Юрий Караев, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир в/ч 3214 Владимир Жизневский, командир СОБРа Александр Быков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

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