Лукашенко пообещал силовикам квартиры

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В ходе визита в военную часть 3214 внутренних войск Александр Лукашенко встретился с руководством ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

Фото пресс-службы президента

Он заявил о дальнейшей поддержке военнослужащих. «Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем, — приводит его слова пресс-служба президента. — Если экономика будет работать не хуже, значит жить тоже будем не хуже».

Лукашенко заметил, что не будет «обещать вертолетные деньги», так как потом придется с вертолета их разбрасывать: «У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие».

Он также отметил, что «первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет: а (многодетным), б (военнослужащим). Будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже».

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Тэги: жилье Персона: Александр Лукашенко

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