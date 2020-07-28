БАЖ: МИД Беларуси массово нарушает сроки аккредитации журналистов иностранных СМИ
Общественной организации «Белорусская ассоциация журналистов» известно минимум о десяти фактах, когда журналисты разных зарубежных изданий направили в МИД Беларуси заявку на получение временной аккредитации для работы в стране, но по прошествии 20-дневного срока, установленного на рассмотрение, так и не получили ответа.
Как
В пресс-службе Министерства иностранных дел ситуацию объясняют тем, что из-за пандемии коронавируса на заседание не может собраться комиссия, которая принимает решение об аккредитации журналистов.
Вызывает сомнение, что в XXI веке одно из самых передовых министерств не может провести заседание комиссии с помощью современных средств связи.
Белорусская ассоциация журналистов просит коллег, которые оказались в подобной ситуации, сообщить об этом на электронную почту