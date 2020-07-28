БАЖ: МИД Беларуси массово нарушает сроки аккредитации журналистов иностранных СМИ

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Общественной организации  «Белорусская ассоциация журналистов» известно минимум о десяти фактах, когда журналисты разных зарубежных изданий направили в МИД Беларуси заявку на получение временной аккредитации для работы в стране, но по прошествии 20-дневного срока, установленного на рассмотрение, так и не получили ответа.

Как сообщает пресс-служба БАЖ, в результате этого иностранные журналисты этих зарубежных СМИ пока не могут прибыть в Беларусь для работы. Многие из них ранее уже освещали события в нашей стране, получали аккредитацию МИД.

В пресс-службе Министерства иностранных дел ситуацию объясняют тем, что из-за пандемии коронавируса на заседание не может собраться комиссия, которая принимает решение об аккредитации журналистов.

Вызывает сомнение, что в XXI веке одно из самых передовых министерств не может провести заседание комиссии с помощью современных средств связи.

Белорусская ассоциация журналистов просит коллег, которые оказались в подобной ситуации, сообщить об этом на электронную почту press@baj.by. Это позволит собрать больше информации о данной проблеме.
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Тэги: БАЖ свобода информации Город: Минск

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