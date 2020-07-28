За год число занятых в экономике Беларуси снизилось на 23 тыс. человек

В экономике Беларуси в июне 2020 года было занято 4 млн 300,8 тыс. человек, сообщает Национальный статистический комитет.

Фото: profinance.ru

Для сравнения: в июне 2019 года было занято 4 млн 323,8 тыс. человек. Таким образом, за год количество занятых снизилось на 23 тыс.

По данным Белстата, в июне 2020 года численность уволенных работников составила 59.287, принятых на работу — 54.769. Соотношение принятых и уволенных — 92,4%. Наибольшее число уволенных пришлось на промышленность — 12.274 человека (соотношение — 95,1%), затем следуют: образование — 10.042 (75%), торговля — 9.344 (94,2%), здравоохранение и социальные услуги — 4.992 человека (75,4%).

Как сообщили в Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля составил 0,2% численности рабочей силы (на 1 июля 2019 года — 0,3%).

Эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией, а также с оттоком рабочей силы за границу.