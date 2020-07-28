Возле КГБ было задержано, как минимум, девять журналистов

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Не менее девяти журналистов было задержано во второй половине дня 28 июля у здания Комитета госбезопасности на улице Комсомольской в Минске.

Представители СМИ пришли к зданию КГБ, чтобы осветить посещение Комитета госбезопасности координатором штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой, которая в 16:00 планировала подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико под личное поручительство.

Ожидавших Колесникову журналистов сотрудники ОМОН, а также неизвестные люди в штатском отвели в серебристый микроавтобус и отвезли в РУВД Заводского района, откуда вскоре все были отпущены без составления протоколов.

Были задержаны сотрудники БелаПАН, TUT.by, «Белсат», ТАСС, Reuters.

 

 

Фото Сергея Сацюка
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Тэги: задержания журналистов КГБ Персона: Мария Колесникова Виктор Бабарико Город: Минск

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