Колесникова передала в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико

28 июля представители штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, Иван Кравцов, Антон Родненков в сопровождении адвоката Ильи Салея подали в Комитет госбезопасности личное ходатайство об изменении Бабарико меры пресечения.

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О намерении подать ходатайство Колесникова сообщила накануне. Она также попросила всех желающих выступить поручителями для изменения меры пресечения Бабарико.

Как сообщает «Еврорадио» , к четырем часам у входа в здание КГБ образовалась небольшая очередь из желающих подать личной поручительство. Вскоре к ним подошли сотрудники ОМОН и предупредили, что будут рассматривать собравшихся здесь как участников несанкционированной акции.

Так как очередь не разошлась, омоновцы задержали, по предварительным данным, семь человек и увели их в неизвестном направлении.

Ранее здесь же были задержаны девять журналистов, которых примерно через полчаса отпустили.