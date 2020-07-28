Колесникова передала в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико
28 июля представители штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, Иван Кравцов, Антон Родненков в сопровождении адвоката Ильи Салея подали в Комитет госбезопасности личное ходатайство об изменении Бабарико меры пресечения.
О намерении подать ходатайство Колесникова сообщила накануне. Она также попросила всех желающих выступить поручителями для изменения меры пресечения Бабарико.
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Так как очередь не разошлась, омоновцы задержали, по предварительным данным, семь человек и увели их в неизвестном направлении.
Ранее здесь же были задержаны девять журналистов, которых примерно через полчаса отпустили.