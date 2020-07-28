Лукашенко заявил, что на ногах перенес коронавирус

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Президент Беларуси Александр Лукашенко переболел COVID-19. Об этом глава государства заявил 28 июля, встречаясь с личным составом войсковой части 3214 в Уручье.

 

 

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Ну, такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно. Ну, как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», — цитирует президента «Пул Первого».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 здоровье Лукашенко Персона: Александр Лукашенко

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