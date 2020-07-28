Черечень намерен создать ассоциацию, которая будет бороться за право бизнеса существовать в нормальной экономике

«Бизнесу пора объединять свои усилия ради общих интересов, ради будущего белорусской экономики», — заявил кандидат в президенты Сергей Черечень в телеобращении к избирателям, которое показал государственный канал «Беларусь 1» 28 июля.

Сергей Черечень. Фото: cherechen.by

35-летний Черечень — бизнесмен, возглавляет партию «Белорусская социал-демократическая Грамада».

«Наша команда будет создавать бизнес-ассоциацию на основе общественного объединения «Дипломатия». В будущем эта бизнес-ассоциация станет основой для министерства поддержки малого и среднего бизнеса. Согласно нашей программе реформ, оно будет заниматься разработкой и введением законов, направленных на упрощение ведения бизнеса; созданием экосистемы для развития предпринимательства: бизнес-инкубаторов и фондов поддержки бизнеса, с привлечением профильных международных институтов», — сообщил Черечень.

«И при любом исходе выборов мы будем работать с предпринимателями, — подчеркнул он. — Наша ассоциация будет бороться не за власть, но за право бизнеса существовать в нормальной экономике, создавать новые рабочие места, развиваться в открытой, конкурентной среде с равными для всех условиями».

По словам кандидата, сегодня в Беларуси как никогда высока общественная активность. «Люди хотят перемен, честных и свободных выборов. Это, безусловно, важно. Но еще важнее, что мы с вами будем делать после выборов. Сможем ли провести необходимые реформы и вместе двигаться к процветающей Беларуси — или продолжим экономическую стагнацию, будем и дальше отставать от соседей, беднеть и упускать время зря», — отметил Черечень.

«Я не работаю ради пустой красивой обертки, я человек дела. Я знаю, какие перемены нужны Беларуси», — сказал он.