Канопацкая намерена инициировать создание новой национально-демократической партии

«В ближайшее время мной будет инициировано создание в стране новой политической силы», — кандидат в президенты Анна Канопацкая 28 июля во время своего второго выступления эфире телеканала «Беларусь 1» .

«Опираясь на костяк своей предвыборной команды и многочисленных сторонников будет создана новая национально-демократическая партия, которая объединит всех, для кого независимая, демократическая, европейская Беларусь — не просто слова, а незыблемая ценность», — сказала она.

Канопацкая также заявила: «Я не являюсь техническим кандидатом, кандидатом-спойлером. Я осознанно иду во власть. Я уже имею за плечами опыт депутатской работы в Палате представителей Национального собрания. Я имею конкретную программу действий по реформированию Беларуси и созданию правового государства. Моя команда объединяет в этой электоральной кампании представителей самых разных политических партий и течений. Сейчас нам необходима ваша поддержка и ваши голоса! Дорогие беларусы, я нужна вам как мирный и думающий о каждом из вас президент-реформатор, президент, выступающий за консолидацию, а не раскол!»

Канопацкая отметила, что ее программа «Беларусь для людей. Я сделаю!» опирается на «широкое вовлечение профессионалов, неравнодушных белорусов, поощрение инициативы снизу в процессе проведения реформ для страны, возвращение уехавших по разным причинам за границу наших граждан».

«В первые месяцы своего президентского срока я планирую провести народное собрание, в котором смогут принять участие все, у кого есть конкретные идеи как построить Беларусь для людей. Будет услышан каждый голос! — заявила Канопацкая. — Таким образом, опираясь на весь ваш потенциал, на ваше желание жить лучше, жить богаче, жить свободнее, не опасаясь за завтрашний день своих детей и внуков, мы заложим новую модель взаимоотношений в белорусском обществе, в основе которой уважение, доверие, плюрализм мнений, ответственность за результат, помощь и взаимная поддержка».

Канопацкая заявила, что за время ее президентского срока «будут созданы все условия для перехода от авторитарного режима к полноценной демократии в форме парламентско-президентской республики, с одним семилетним президентским сроком, со всем демократическим содержанием: свобода слова, плюрализм мнений, свободные и честные выборы, свобода вероисповеданий, разнообразие политических партий и движений».

«Предлагаемые мной демократические преобразования приведут к тому, что в новой Беларуси слово каждого белоруса будет иметь значение», — сказала претендент в президенты.