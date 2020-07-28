Фотофакт. Американец сделал предложение любимой на фоне пролетавшей кометы

Джон Никотера из штата Нью-Йорк встречался со своей девушкой Эрикой в течение двух лет, их отношения были серьезными. Юноша собирался предложить руку и сердце.

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Однако пандемия коронавируса нарушила его планы. Молодой человек расстроился, поскольку свадьбу пришлось отложить на неопределенный срок. Но все изменилось, когда он услышал о приближении кометы Neowise. У Джона созрел отличный план, пишет портал monateka.com .

18 июля влюбленные отправились в семейный кемпинг в Олд-Фордж. Девушка знала, что Джон увлекается космосом, и вместе они ожидали появления кометы среди ночного звездного неба.

Но совершенной неожиданностью для Эрики стал момент, когда Джон опустился на колено и протянул избраннице кольцо. Девушка прослезилась. А друг юноши запечатлел знаменательный момент на фотоаппарат.

Джон знал, что комета будет видна на протяжении ограниченного времени, а в следующий раз столь редкое астрономическое событие произойдет лишь спустя 6800 лет. А потому пара сможет с уверенностью может говорить своим детям и внукам о том, насколько неповторим день их помолвки.