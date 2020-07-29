Россельхознадзор внес в «черный список» целый ряд белорусских предприятий

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Решением Россельхознадзора, целый ряд белорусских предприятий внесен в «черный список».

Так, запрещен ввоз на территорию РФ продукции Горецкого пищевого комбината. Основанием стало повторное выявление хинолонов в молочной концентрированной сыворотке.

Кроме этого несколько предприятий «зависли на волоске». В частности, речь идет о:

  • УП «Мозырские молочные продукты» (превышены КМАФАнМ в сливках пастеризованных);
  • ООО «НЕОФИШ» (выявлены бактерии рода Listeria monocytogenes в продукции из форели);
  • ОАО «Поставский молочный завод» (выявлена кишечная палочка в сыворотке молочной обратноосмотической);
  • ЗАО «Серволюкс-Агро» (выявлены бактерии Listeria monocytogenes в мясе птицы);
  • филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» (выявлен метронидазол) в молоке сухом обезжиренном);
  • цех убоя и переработки мяса птицы ОАО «Александрийское» (выявлен офлоксацин) в мясе птицы.
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Тэги: Россельхознадзор

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