Россельхознадзор внес в «черный список» целый ряд белорусских предприятий

Решением Россельхознадзора, целый ряд белорусских предприятий внесен в «черный список».

Так, запрещен ввоз на территорию РФ продукции Горецкого пищевого комбината. Основанием стало повторное выявление хинолонов в молочной концентрированной сыворотке.

Кроме этого несколько предприятий «зависли на волоске». В частности, речь идет о: