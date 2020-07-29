Дмитрия Фурманова, родственники которого голодают у СИЗО № 1, перевели в Жодино

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Фигуранта «дела Тихановского» Дмитрия Фурманова, родственники которого проводят бессрочную голодовку возле СИЗО № 1 в Минске, перевели в следственный изолятор в Жодино.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская 27 июля встретилась у стен СИЗО № 1 с близкими Дмитрия Фурманова

По информации правозащитного сайта spring96.org, родителям Фурманова сообщили в СИЗО № 1, что решение о переводе принял следователь.

Родители Фурманова намерены поехать в Жодино, чтобы узнать подробности.

Фурманов был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Тогда же был задержан муж Светланы популярный блогер Сергей Тихановский.

Фурманову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация или активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок). Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а организация «Международная амнистия» — узником совести.

26 июля мать заключенного Ольга Фурманова и его девушка Ольга Карякина приехали из Гродно в Минск и объявили бессрочную голодовку возле СИЗО № 1. Голодовкой они намерены добиться освобождения Дмитрия и всех политзаключенных, а также прекращения преследования людей по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

О своей акции они заранее оповестили Администрацию президента, Совет Республики, Гродненский облисполком, МВД, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, администрацию СИЗО № 1, представителя Европейского союза в Беларуси, представителя ООН по правам человека в Беларуси, специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси.
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Тэги: дело Тихановского Персона: Дмитрий Фурманов

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