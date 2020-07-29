В Минске девушка уехала устраиваться на работу и пропала

/ Общество
Просмотров: 1699

В Минске ведется поиск Анастасии Подлесных (Колядко), которой 24 июля исполнилось 27 лет.

Как сообщается, 27 июля она ушла из дома (проживает на улице Уручская, 9) уехала устраиваться на работу.

В 22:30 позвонила мужу и сообщила, что находится в районе Каменной Горки и едет домой, после чего перестала выходить на связь.

До сих пор родные и близкие ничего не знают о ее местонахождении.

Ранее сообщалось, что в Минске пропала молодая женщина. Ее ищут почти две недели. А вот пропашую в Пинске 11-летнюю девочку удалось найти.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пропал человек Персона: Анастасия Подлесных Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Пропавший в Бресте слепой россиянин нашелся в Москве

Пропавший в Бресте слепой россиянин нашелся в Москве