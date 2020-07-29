В Минске девушка уехала устраиваться на работу и пропала

В Минске ведется поиск Анастасии Подлесных (Колядко), которой 24 июля исполнилось 27 лет.

Как сообщается, 27 июля она ушла из дома (проживает на улице Уручская, 9) уехала устраиваться на работу.

В 22:30 позвонила мужу и сообщила, что находится в районе Каменной Горки и едет домой, после чего перестала выходить на связь.

До сих пор родные и близкие ничего не знают о ее местонахождении.

Ранее сообщалось, что в Минске пропала молодая женщина. Ее ищут почти две недели. А вот пропашую в Пинске 11-летнюю девочку удалось найти.