В Минске девушка уехала устраиваться на работу и пропала
В Минске ведется поиск Анастасии Подлесных (Колядко), которой 24 июля исполнилось 27 лет.
Как сообщается, 27 июля она ушла из дома (проживает на улице Уручская, 9) уехала устраиваться на работу.
В 22:30 позвонила мужу и сообщила, что находится в районе Каменной Горки и едет домой, после чего перестала выходить на связь.
До сих пор родные и близкие ничего не знают о ее местонахождении.
Ранее сообщалось, что в Минске пропала молодая женщина. Ее ищут почти две недели. А вот пропашую в Пинске 11-летнюю девочку удалось найти.