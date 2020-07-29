Рекомендация банкам отказаться от рекламы в негосударственных СМИ ошибочна, считает Ассоциация рекламных организаций

Рекомендация властей воздержаться от рекламы в негосударственных СМИ, которую получили белорусские банки, ошибочна, заявила Ассоциация рекламных организаций.

«Ассоциация рекламных организаций и Ассоциация интерактивной рекламы считают эту рекомендацию ошибочной по причинам ее несоответствия законодательству Республики Беларусь и полагают, что она нанесет ущерб не только банковской системе страны, но и рекламной индустрии», — подчеркивается в сообщении АРО.

Ассоциация обращает внимание на то, что закон «О рекламе» не содержит ограничений для рекламодателя в выборе рекламораспространителя, в том числе для учреждений банковской сферы.

«Необоснованное ограничение деловой активности банков скажется на эффективности их маркетинговой политики и, как следствие, приведет к упущенной выгоде и убыткам», — считают представители ассоциации.

Они подчеркивают, что такое развитие событий противоречит принципам, заложенным в основу требований президентской директивы «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», которая была принята в 2010 году.

Ассоциация обращает внимание, что главной целью планирования любой рекламной кампании является «обеспечение максимального охвата рекламным сообщением целевой аудитории, для которой предназначен рекламируемый продукт или услуга».

«Наибольшая эффективность может быть достигнута только оптимальным сочетанием выбранных рекламодателем различных медиаресурсов независимо от их формы собственности, но с учетом размера и состава их аудитории, а искусственное ограничение в выборе медиаресурсов повлечет за собой неэффективность рекламных кампаний и, как следствие, неэффективное расходование рекламных бюджетов», — говорится в заявлении.

По мнению АРО, рекомендации властей в адрес банков по прекращению рекламной активности в негосударственных СМИ «негативно скажутся на развитии белорусской рекламной индустрии, в том числе по причинам снижения доходов соответствующих СМИ и, как следствие, уменьшения доли белорусского контента в информационном поле страны».