Андрей Дмитриев вызвал на дебаты Лукашенко, Тихановскую и Канопацкую

Самое главное, что должен делать президент – отстаивать свою точку зрения перед избирателями и не бояться прямых дискуссий. Об этом заявил кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев во время президентских дебатов, организованных сайтом Naviny.by.

«Я хочу обратиться к кандидатам в президенты. У нас остались одни дебаты, на государственном телевидении. Приходите, пожалуйста, лично. Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая – давайте обсуждать будущее страны. Давайте мы будем говорить друг другу, в чем у нас есть точки соприкосновения, а в чем расхождения. Я уверен, что старый президент сегодня думает, что это ниже его достоинства. На самом деле это самое главное, что должен делать президент – отстаивать свою точку зрения перед избирателями, не бояться прямых дискуссий», – заявил Дмитриев во время дебатов.

Дебаты кандидатов в президенты были организованы сайтом Naviny.by. В них приняли участие Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, а также доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

«Нам, двум кандидатам и представителю Светланы Тихановской, сегодня нечего делать. Мы все говорим: нам нужен новый президент. Нам нужна Беларусь, в которой мы уверены. Где старый президент не указывает, как нам жить, а где мы сами выбираем свой путь», – отметил Андрей Дмитриев.

«Сегодня только один человек говорит про Майдан – это действующий президент. Все остальные сегодня говорят: мы хотим просто мирных выборов, мы хотим просто прийти и выбрать и быть уверенными, что наши голоса посчитали. И на это работают сегодня альтернативные кандидаты», –заметил Дмитриев.

Полную версию президентских дебатов Naviny.by можно увидеть здесь: