Лукашенко собрал экстренное заседание Совбеза

Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Фото: president.gov.by

Ранее сегодня через государственное информагентство БелТА была распространена информация о задержании этой ночью под Минском 32 боевиков иностранной «частной военной компании». Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.

24 июля Лукашенко на встрече с коллективом 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке (Пуховичский район Минской области) заявил, что «всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом — майданы».

«На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — сказал он.