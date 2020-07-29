Член Совета Федерации РФ: России нет смысла нанимать ЧВК для дестабилизации обстановки в Беларуси

России нет смысла нанимать частную военную компанию для дестабилизации обстановки в Беларуси, поскольку это ее «стратегический союзник», с которым сложились «братские отношения». Такое мнение высказал российскому медиахолдингу РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Я уверен, что это какое-то недоразумение. Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Белоруссии? Зачем? Это совершенно не нужно», — заявил он. По мнению Джабарова, Россия выступает «за стабильность Белоруссии».

Российский сенатор также заявил, что «сейчас сложно сказать, кого задержали в Белоруссии и с какой целью они там находились». «У нас же Союзное государство, границы у нас открыты», — отметил он.

Джабаров уверен, что Россия и Беларусь вместе разберутся в сложившейся ситуации. «Если кто-то нанимает частную компанию для каких-то противоправных действий в Белоруссии, они ответят за это», — подчеркнул представитель верхней палаты парламента РФ.

Государственное агентство БелТА сообщило, что в ночь на 29 июля сотрудниками правоохранительных органов Беларуси задержаны под Минском 32 гражданина России, как утверждается, боевики так называемой частной военной компании Вагнера. Еще один человек был обнаружен и задержан на юге Беларуси. В сообщении агентства приводятся их имена и фамилии.

«Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании, — говорится в сообщении информагентства. — При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин».

По прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц столицы и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка», — сообщило госагентство.

Дипломатическое представительство РФ в Минске в своем «Твиттере» написало, что «посольство не получало официального уведомления о задержании российских граждан на территории РБ». «Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси», — говорится в сообщении российской дипмиссии.