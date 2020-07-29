Кандидатов в президенты вызывают в ЦИК на утро 30 июля

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Кандидаты в президенты Беларуси на утро 30 июля вызваны в Центризбирком.

«Завтра, в 08:55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра», — сообщил на своей странице «Фейсбуке» Сергей Черечень.

Анна Канопацкая также получила приглашение и пойдет в ЦИК, сообщила БелаПАН ее пресс-секретарь Татьяна Полякова.

Приглашен и Андрей Дмитриев − об этом сообщила руководитель его инициативной группы Татьяна Короткевич.

Причину вызова кандидатам в президенты не пояснили.

Что касается Светланы Тихановской, то, по словам представителя ее штаба Анны Красулиной, на данный момент кандидат не приняла решение, поскольку приглашения не получила.

«Был один звонок с городского номера, незадолго до 19.00, мы сразу не смогли ответить. Потом, увидев, что это номер Центризбиркома, перезвонили, но никто уже не отвечал (ЦИК работает до 19:00. — БелаПАН). Поскольку приглашение пока не получено, и решения пока нет никакого. Возможно, приглашение придет по почте», — предположила Красулина.

Вызывали ли в ЦИК кандидата Александра Лукашенко, неизвестно.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Анна Канопацкая Андрей Дмитриев Татьяна Короткевич Сергей Черечень Татьяна Полякова Светлана Тихановская Анна Красулина Александр Лукашенко

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