В местах проведения предвыборных мероприятий будет организована проверка граждан

В местах проведения массовых мероприятий, которые организуют кандидаты в президенты, будет осуществляться проверка граждан. Это следует из заявления госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова по итогам срочного совещания этого органа власти под руководством Александра Лукашенко, которое состоялось 29 июля после задержания под Минском группы боевиков из российской частной военной кампании Вагнера.

«Обращено президентом внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе мероприятий, связанных с выборной кампанией, по усилению допуска к местам проведения, контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечения безопасности, проверки людей. Почему? Потому что по организационной структуре задержанных людей у них четко прослеживаются определенные направления: это снайпера, это подрывники, это айтишники. Поэтому с учетом вот этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», — сказал Равков, фрагмент интервью которого узкому кругу журналистов был показан в эфире телеканала ОНТ .

Как сообщал БелаПАН, кандидаты в президенты получили приглашение утром 30 июля посетить Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов. По всей видимости, им будут доведены итоги заседания Совбеза.

В президентских выборах участвуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Ранее через государственное информагентство БелТА была распространена информация о задержании минувшей ночью под Минском 32 боевиков иностранной «частной военной компании». Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.