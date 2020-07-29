В Светлогорске сгорела машина зампреда исполкома — задержали восемь человек

Вечером 29 июля в Светлогорске (Гомельская область) были задержаны правозащитница Алена Маслюкова, активистка Татьяна Носкова и шесть велосипедистов.

Как сообщила БелаПАН Маслюкова, всех их опрашивали по поводу поджога автомобиля, который произошел ночью в Светлогорске. Машина, по неофициальной информации, принадлежит заместителю председателя Светлогорского райисполкома Константину Петровскому.

По словам Маслюковой, на данный момент в РОВД остаются четыре человека — остальных отпустили после 20:00.

«Вчера милиция задержала Артема Данилова за то, что он в неположенном месте разместил агитационный материал за кандидата в президенты Светлану Тихановскую, — рассказала правозащитница. — У него забрали листовки, велосипед и телефон, после чего отпустили. Сегодня в рабочее время за ним приехала милиция. Его проверяли на полиграфе по поводу того, знает он что-то о поджоге или нет. Потом его вызвали в опорный пункт милиции. Туда подъехали его друзья-велосипедисты, чтобы поддержать его, там же находились я и Татьяна Носкова».

Затем, по словам Маслюковой, к опорному пункту подъехал микроавтобус, из которого выбежали четыре ОМОНовца и люди в штатском.

«Они бросились к нам, нас доставили в опорный пункт милиции, развели по разным углам и опрашивали по поводу поджога — знаем мы что-то или нет. Затем отпустили, но четырех парней увезли в РОВД. В милиции стало известно, что там с 11 часов утра сидит еще один парень, его, вроде бы, тоже опрашивают по поводу поджога», — рассказала правозащитница.

Сейчас, по информации Маслюковой, в РОВД находятся Лучин, Колубей и Матюшкин (имена неизвестны), а также еще один молодой человек, фамилию которого никто не знает.