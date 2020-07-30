ОМОН задержал возле СИЗО активиста Петра Маркелова

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В Минске задержан молодежный активист Петр Маркелов, сообщает правозащитный сайт «Весна».

Сотрудники ОМОНа задержали его 29 июля около 23:30 возле СИЗО №1, где объявили голодовку родственники политзаключенного Дмитрия Фурманова. Маркелов пришел поддержать их.

Как заявили Маркелову сотрудники ОМОНа, он якобы похож на какого-то человека, в отношении которого имеются основания для задержания. Активиста увезли в неизвестном направлении, вероятно, в РУВД Центрального района Минска, предполагают правозащитники.

С 26 июля родственники фигуранта «дела Тихановского» Дмитрия Фурманова — мать Ольга Фурманова и девушка Ольга Карякина — объявили бессрочную голодовку возле столичного СИЗО. Голодовкой они намерены добиться освобождения Дмитрия и всех политзаключенных, а также прекращения преследования людей по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). О своей акции они заранее оповестили Администрацию президента, Совет Республики, Гродненский облисполком, МВД, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, администрацию СИЗО № 1, представителя Европейского союза в Беларуси, представителя ООН по правам человека в Беларуси, специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси.

В течение трех суток с начала голодовки ни милиция, ни представители власти никак не реагировали на голодающих. Утром 29 июля родным сообщили, что Дмитрия перевезли в следственный изолятор в Жодино. Ольга Карякина продолжила голодовку на улице Володарского. Поддержать ее приходит много людей, в том числе ночью. Вечером 29 июля к зданию СИЗО на микроавтобусе приехали сотрудники ОМОНа, которые какое-то время дежурили там, а затем задержали Петра Маркелова.

Фурманов был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Тогда же был задержан муж Светланы популярный блогер Сергей Тихановский. Фурманову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация или активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок). Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а организация «Международная амнистия» — узником совести.
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Тэги: белорусская оппозиция СИЗО № 1 дело Тихановского Персона: Петр Маркелов Дмитрий Фурманов

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