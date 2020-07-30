Наталья Кочанова считает, что задержание боевиков не повлияет на ведение избирательной кампании

Доверенное лицо кандидата в президенты Александра Лукашенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова считает, что задержание под Минском российских боевиков никак не повлияет на дальнейшее ведение избирательной кампании.

Об этом она заявила журналистам 30 июля после посещения Центризбиркома, куда были экстренно вызваны все кандидаты в президенты Беларуси.

«Мы будем делать все, чтобы обеспечить безопасность людей, которые будут встречаться с нами, — сказала Кочанова. — И если власти будут сегодня обеспечивать при проведении массовых мероприятий еще какие-то дополнительные меры [безопасности], я считаю, что это абсолютно правильно, потому что жизнь людей — это самое главное, что есть в нашей стране».

При этом Кочанова отметила, что считает серьезной ситуацию с задержанием боевиков. «Это очень серьезно, если сюда приезжают те люди, которые участвовали в таких акциях, то это более, чем серьезно, это нельзя недооценивать», — сказала Кочанова.

На вопрос, как «вагнеровцы» могли оказаться на территории России, она ответила: «Мне трудно объяснить это, я не могу объяснить».

На вопрос, как этот инцидент повлияет на отношения с Россией, Кочанова сказала: «А при чем тут отношения с Россией? Российские граждане и Россия… Это близкий наш партнер, поэтому если там действительно… Я сейчас не могу это комментировать, потому что я не знаю».

Ранее через государственное информагентство БелТА была распространена информация о задержании ночью 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной «частной военной компании». Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.

24 июля Лукашенко на встрече с коллективом 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке (Пуховичский район Минской области) заявил, что «всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом — майданы». «На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — сказал он.