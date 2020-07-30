Рыбак спас двоих тонущих детей в Шклове ценой своей жизни

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В Шклове 42-летний мужчина спас 11- и 13-летнего школьников, но утонул сам.

Вечером 24 июля 42-летний инженер Могилевского унитарного предприятия «Метиз» Игорь Подковко ловил рыбу с правого берега Днепра на окраине Шклова. Около 18:30 он заметил, как в семи метрах от него из-за прибрежных кустов показались двое ребят. Дети устремились к реке, скользнули в воду и забарахтались — их уносило течением, пишет Mogilevnews.by.

Рыбак сбросил с себя верхнюю одежду, прыгнул в воду, быстро добрался до детей и вытолкнул их на безопасный речной участок — тиховод. Там уже на небольшой глубине школьников подхватили и доставили на берег два подоспевших на помощь парня.

Сам Игорь Подковко утонул. Полагают, что у него сбилось дыхание и мужчина захлебнулся. Его тело обнаружили на дне реки и подняли на поверхность водолазы.
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Тэги: Рыбак утонул Персона: Игорь Подковко Город: Шклов

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