Солигорчанин угнал автомобиль «Яндекс.Такси» и погиб в ДТП

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В Солигорский РОВД поступила информация о том, что с автозаправочной было угнано такси. Пока водитель разменивал деньги, нетрезвый пассажир, 40-летний солигорчанин, воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый «Рено Логан» и начали преследование. На 98-м км автодороги Р23 Минск – Микашевичи вблизи д. Василинки Слуцкого района угонщик не справился с управлением. Мужчина совершил наезд на дорожное ограждение на разделительной полосе. Машину отбросило на двигавшийся следом патрульной автомобиль ДПС Солигорского РОВД, после чего «Рено Логан» загорелся.

Водитель скончался на месте происшествия, сотрудники милиции не пострадали.
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Тэги: Яндекс.Такси ДТП Город: Слуцк

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