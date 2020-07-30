Житель Витебска заставлял свою девушку-инвалида заниматься проституцией

Вечером 29 июля в Витебске задержали 25-летнего местного жителя, который принудил свою сожительницу с ограниченными возможностями заниматься проституцией.

Источник: МВД

По сообщению областного УВД, ранее судимый житель Витебска познакомился с 20-летней девушкой-инвалидом первой группы, жил с ней и уговорил заниматься проституцией.

Девушку, которая не могла сама передвигаться, он привозил клиентам на общественном транспорте. Во время очередного заказа его задержали с поличным.

Возбуждено уголовное дело.