Песков прокомментировал задержание в Беларуси российских наемников

Российская сторона пока не обладает всей полнотой информации в связи с задержанием россиян в Беларуси и рассчитывает на прояснение этой ситуации, заявил 30 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы пока имеем неполную информацию, отсутствует информация о каких-то противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Вместе с тем мы видим официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам дестабилизации обстановки на территории Белоруссии. Другой информацией мы не располагаем», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Его цитаты приводит телеграм-канал «Пул № 3».

Песков также назвал инсинуациями заявление о том, что «какие-то организации из России посылают кого-то» для дестабилизации обстановки в Беларуси.

«Это ничто кроме инсинуаций! Россия и Белоруссия — это союзники и ближайшие партнеры, ни о чем подобном не может быть и речи», — заверил он.

Комментируя возможность выдачи задержанных россиян Украине, Песков заявил, что Россия «не признает их украинского гражданства». «Они граждане России», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.