Что случилось с ценами на нефть
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение днем 30 июля.
Эталонные марки нефти по данным на 16:40 по минскому времени находились на следующих позициях:
- Brent — 43,18 доллара за баррель (-2,06%);
- WTI — 40,23 доллара за баррель (-2,52%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Напомним, на сегодняшних торгах на БВФБ доллар и евро серьезно укрепились.
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