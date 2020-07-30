Что случилось с ценами на нефть

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение днем 30 июля.

Эталонные марки нефти по данным на 16:40 по минскому времени находились на следующих позициях:

Brent — 43,18 доллара за баррель (-2,06%);

WTI — 40,23 доллара за баррель (-2,52%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Напомним, на сегодняшних торгах на БВФБ доллар и евро серьезно укрепились.

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