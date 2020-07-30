БАЖ обвинил МИД в нарушении международных обязательств Беларуси

Белорусской ассоциации журналистов считает действия Министерства иностранных дел нарушением взятых Беларусью обязательств.

Глава МИД Владимир Макей / Фото носит иллюстративный характер

На данный момент известно уже о 25 случаях, когда журналисты разных зарубежных СМИ направили в МИД заявку на получение временной аккредитации для работы в стране, но по прошествии установленного 20-дневного срока на рассмотрение так и не получили ответа.

Как сказано в заявлении БАЖ, «в результате этого иностранные журналисты данных СМИ пока не могут прибыть в Беларусь для работы».

«Многие из них ранее уже освещали события в нашей стране, получали аккредитацию МИД. Указанные нарушения противоречат не только национальному законодательству нашей страны, но и нарушают обязательства Республики Беларусь в рамках международных организаций», — подчеркивается в заявлении.

БАЖ обращает внимание, что в соответствии с нормами белорусского законодательства обращение о получении журналистом иностранного СМИ постоянной аккредитации рассматривается комиссией по вопросам аккредитации Министерства иностранных дел в двухмесячный срок со дня получения соответствующего обращения, а временной аккредитации — не позднее 20 дней со дня получения соответствующего обращения.

«В рамках ОБСЕ Республика Беларусь приняла на себя обязательства благоприятствовать дальнейшему расширению сотрудничества между СМИ и их представителями, особенно между редакциями агентств печати, газет, радио и телевизионных организаций, а также кинокомпаний. Наше государство, как и другие государства — участники ОБСЕ, приняло на себя обязательства в том, что они будут способствовать поездкам журналистов из других государств-участников по своей территории, в частности, принимая конкретные меры, где это необходимо, чтобы предоставлять им более широкие возможности для поездок», — отмечает БАЖ.

«Нерассмотрение в установленные сроки заявок журналистов иностранных СМИ в период проведения электоральной компании по выборам президента Республики Беларусь в условиях, когда за выборами не будет наблюдения БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ и других признанных международных организаций, а также существенного ограничения возможностей национальных наблюдателей, свидетельствует об отказе властей от проведения выборов открыто и гласно, как это закреплено в ст. 65 Конституции и ст. 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь», — констатирует Белорусская ассоциация журналистов.

28 июля пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщил БелаПАН, что временную аккредитацию для освещения президентских выборов получили уже более 90 журналистов иностранных СМИ.

«233 журналиста иностранных СМИ аккредитованы в Беларуси на постоянной основе, имеют здесь годовую аккредитацию, — сказал он. — 92 журналиста получили временную аккредитацию, большинство из них — для работы на выборах президента».

По словам Глаза, еще «более десятка заявок на аккредитацию ждут рассмотрения» комиссией МИД по аккредитации журналистов иностранных СМИ. На вопрос, почему комиссия не собирается на заседание, представитель МИД ответил: «Не получается в силу объективных причин. Комиссия будет собрана при первой возможности».

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.