США ожидают, что 2020 год принесет еще более позитивное сотрудничество с Беларусью

Соединенные Штаты Америки ожидают, что 2020 год станет «еще более позитивным» в плане сотрудничества с Беларусью как в рамках международных организаций, так и в двусторонних отношениях, заявил временный поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук 30 июля в Минске на брифинге, приуроченном ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.

По его словам, торговля людьми — как принудительный труд, так и секс-торговля — это глобальная проблема, затрагивающая в том числе Соединенные Штаты и Беларусь. США, отметил дипломат, приветствуют «приверженность правительства Беларуси продолжению этой борьбы и совместной работе по защите людей».

«Мы должны продолжать нашу борьбу за прекращение торговли людьми, в которой Беларусь может рассчитывать на Соединенные Штаты как на партнера», — сказал Джук.

Дипломат отметил, что США и Беларусь были первыми среди стран, 20 лет назад подписавших Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми (Палермский протокол).

«В нашей совместной работе в рамках ООН и ОБСЕ и на двусторонней основе мы продолжаем руководствоваться основными принципами Палермского протокола: наказание торговцев, защита жертв, предупреждение торговли людьми. Я хочу поблагодарить Беларусь за долгосрочные положительные и конструктивные взаимоотношения с Соединенными Штатами на многосторонних площадках. В рамках ООН США были соавтором нескольких резолюций на тему торговли людьми, инициированных Беларусью», — сказал временный поверенный в делах США.

По его словам, белорусская делегация в ОБСЕ активно участвует в мероприятиях и обсуждениях, посвященных этой проблеме.

«В последние годы делегации США и Беларуси выступали соавторами решений Совета министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ. В 2018 году одно из решений было утверждено. Мы ожидаем, что этот год принесет еще более позитивное сотрудничество между нашими двумя странами в ООН, ОБСЕ и здесь, в Беларуси», — подчеркнул он.

Джук сообщил, что с 2013 года Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 3 млн долларов на профилактику торговли людьми и защиту ее жертв в Беларуси. За последние 15 лет при содействии агентства почти 1.150 пострадавших от торговли людьми белорусов получили помощь в реинтеграции.

Дипломат добавил, что по бесплатной горячей телефонной линии и в онлайн-консультации, которые работают при поддержке USAID, можно получить информацию о безопасном выезде в 144 страны. С 2017-го по 2020 год было принято 9,5 тыс. телефонных звонков и проведено более 6 тыс. онлайн-консультаций.

Кроме того, отметил Джук, за последние три года в Беларуси более 10 тысяч человек из групп риска получили информацию об опасностях, связанных с торговлей людьми, благодаря информационным мероприятиям, проведенным партнерами USAID.

Более 400 пострадавших получили услуги по реабилитации и реинтеграции. 60% бывших жертв торговли людьми трудоустроились в результате обучения навыкам безопасного поиска работы.

На сегодня более 2.900 человек прошли обучение навыкам трудоустройства на тренингах общественных организаций и независимых инструкторов, подготовленных при поддержке USAID.

В рамках брифинга состоялась презентация онлайн-кампании «Научите детей видеть ложь», направленной на информирование родителей и специалистов, работающих с детьми, о проблеме сексуального насилия и эксплуатации несовершеннолетних, в том числе вовлечения в изготовление порнографии. Кампания проводится МВД Беларуси совместно с представительством Международной организации по миграции в Беларуси при поддержке USAID. Она стартовала в прошлом года в оффлайне, в этом году будет проводиться в социальных сетях.