Дмитриев: если не выберем нового президента, следующие пять лет тысячи белорусов будут покупать билеты в один конец

«Если мы не выберем 9 августа — а именно в этот день нужно идти голосовать — нового президента, следующие пять лет станут годами, когда тысячи белорусов будут покупать билеты в один конец из страны. Я считаю, что этого мы не должны допустить», — заявил кандидат в президенты Андрей Дмитриев в теледебатах, которые показал канал «Беларусь 1» вечером 30 июля.

«Никто здесь не хочет майдана, мы хотим выбрать нового президента. Мы хотим, чтобы этот новый президент потом зависел от людей, слушал их, делал так, как они ему говорят, и понимал, что его работа заключается не в том, чтобы принимать благодарности, а в том, чтобы благодарить постоянно людей, сражаться за них, сделать так, чтобы в Беларуси мы хотели оставаться», — сказал Дмитриев.

Нынешнюю ситуацию он назвал катастрофой. «Катастрофа, что сегодня с нами делают, — считает кандидат в президенты. — Давайте 9 августа это изменим. У нас есть шанс. Давайте сделаем так, чтобы при выборе между старым президентом и новым президентом большинство выбрало нового президента, в котором мы будем уверены, который будет нас защищать, о нас заботиться, не допустит оскорблений или унижения белорусов, который придет и уйдет спокойно, без борьбы, через выборы».

Помимо Дмитриева в дебатах приняли участие кандидат в президенты Сергей Черечень и Олег Гайдукевич — доверенное лицо Александра Лукашенко.

По словам ведущего дебатов, Анна Канопацкая не подавала заявку на участие в них, а Светлана Тихановская отказалась прийти в последний момент. 18 июля Канопацкая сообщила в соцсетях: «Участвовать в ребячьем шоу прокремлевских марионеток, состоящем из мальчиков-спойлеров и девочек-хохотушек, позволить себе не могу никак. Мне вскоре еще страной руководить». Тихановская незадолго до эфира заявила в видеообращении к избирателям, что расценивает эти дебаты как «фарс», «пустую трату времени белорусов» и «подделку». Она предложила Лукашенко провести дебаты один на один на столичной площади Бангалор.

Ранее дебаты кандидатов в президенты организовала интернет-газета БелаПАН Naviny.by («Белорусские новости»). Посмотреть их можно здесь .

О чем говорили кандидаты по ТВ: