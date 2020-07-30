В Светлогорске на вонючем заводе произошло ЧП —два человека в тяжелом состоянии

30 июля примерно в 16:30 на заводе беленой целлюлозы в Светлогорске произошло ЧП.

Александр Лукашенко во время церемонии пуска оборудования ЦКК, 14 февраля 2020 года / Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщил БелаПАН житель Светлогорска Андрей Сосновский, пострадал его брат, 29-летний Алексей.

«Брат работает сварщиком, он вместе со слесарем устраняли поломку. Что-то случилось, и произошел взрыв щелочного газа. В итоге у брата 95% ожогов тела, насколько я знаю, он в очень тяжелом состоянии в реанимации. Его коллега также пострадал, у него ожоги ног, рук и глаз», — рассказал Андрей Сосновский.

Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила БелаПАН, что следственно-оперативная группа работает на территории одного из цехов Светлогорского ЦКК. Произошел разрыв дренажной трубы с технической жидкостью. Два работника получили ожоги и доставлены в больницу. Сейчас идет осмотр места происшествия.

Завод беленой целлюлозы в Светлогорске построен за китайские связанные кредиты. Он неоднократно оказывался в центре скандалов. Основная претензия жителей Светлогорска и окрестностей — вонь от завода беленой целлюлозы, вредные выбросы.