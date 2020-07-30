Москва сделала жесткое заявление по делу задержания россиян, которых Минск называет боевиками ЧВК Вагнера

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«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики», — говорится в опубликованном 30 июля заявлении МИД РФ.

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«На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, — отмечает внешнеполитическое ведомство. — Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией».

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины», — подчеркивается в документе.

МИД РФ настаивает на незамедлительном обеспечении доступа консульских сотрудников к задержанным.

«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций», — призвало российское внешнеполитическое ведомство.

Министерство рассчитывает на «взвешенный, объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной».

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что задержанные в Беларуси россияне следовали транзитом в третью страну и имели трудовой договор с зарегистрированной в республике коммерческой компанией.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 задержание боевиков ЧВК МИД РФ

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