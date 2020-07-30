Москва сделала жесткое заявление по делу задержания россиян, которых Минск называет боевиками ЧВК Вагнера
«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики», — говорится в опубликованном 30 июля заявлении МИД РФ.
«На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, — отмечает внешнеполитическое ведомство. — Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией».
«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины», — подчеркивается в документе.
МИД РФ настаивает на незамедлительном обеспечении доступа консульских сотрудников к задержанным.
«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций», — призвало российское внешнеполитическое ведомство.
Министерство рассчитывает на «взвешенный, объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной».
Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что задержанные в Беларуси россияне следовали транзитом в третью страну и имели трудовой договор с зарегистрированной в республике коммерческой компанией.
Читайте также:
- История с бойцами ЧВК Вагнера дает белорусским властям повод закрутить гайки
- Посол РФ опроверг заявления белорусских спецслужб
- Равков: на территории Беларуси находятся еще до двухсот боевиков
Только самые важные новости в наших каналах в