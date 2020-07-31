Беларусь все глубже залезает в долги

Государственный долг Беларуси увеличился с начала года на 7,8 млрд рублей (+17,5%) и на 1 июля составил 52,6 млрд рублей.

Как сообщает Министерство финансов, внешний госдолг по состоянию на 1 июля составил 18,0 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,9 млрд долларов, или на 5,3%.

В январе-июне 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 млрд 817,8 млн долларов: 1.391,5 млн долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 362,6 млн долларов — правительства и банков РФ; 41,4 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая; 16,6 млн долларов — МБРР; 5,7 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

На погашение внешнего госдолга в январе—июне направлено 786,2 млн долларов: 343,4 млн долларов — правительство и банки РФ; 209,4 млн долларов — банки КНР; 176,6 млн долларов — ЕФСР; 54,8 млн долларов — МБРР; 1,3 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 июля составил 9,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 557,5 млн рублей (+6,4%).

В первом полугодии размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.

Как сообщалось, согласно параметрам бюджета, в 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание госдолга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга. Более 85% расходов связаны с выплатами в пользу России, Китая и Евразийского фонда стабилизации и развития.

В связи с пандемией белорусские власти решили увеличить лимит внутреннего госдолга на 1,25 млрд рублей в 2020 году. Кроме этого, правительство инициировало переговорный процесс с внешними кредиторами о привлечении 3 млрд долларов.

В июне власти Беларуси разместили два выпуска евробондов на 1,25 млрд долларов. Средства будут направлены на рефинансирование платежей по госдолгу в текущем году.

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