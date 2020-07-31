Эксперт: Лукашенко настроен на очень жесткое противостояние со своим народом
По мнению руководителя правозащитного центра «Вясна» (не зарегистрирован в Беларуси) Алеся Беляцкого, белорусов ожидают тревожные дни.
В интервью телеканалу
Что это значит — непонятно. Однако то, что он постоянно встречался с военными в последнюю неделю, может говорить о том, что «Лукашенко каким-то образом пробует сейчас организовать вот этот военный милитарный кулак, который как бы, по его замыслу, должен стукнуть по массовым выступлениям».
«Поэтому нас, я думаю, ждут довольно тревожные эти дни, — считает Беляцкий. — Нет никаких сомнений, что выборы будут сфальсифицированы, потому что все избирательные комиссии целиком находятся под контролем исполнительных властей. Наблюдателей туда также не пустят независимых. Поэтому мне кажется, что возмущение такой наглой фальсификацией, оно неизбежно».
Правозащитник полагает, что «Лукашенко настроен на очень жесткое противостояние не только с российскими властями, как сейчас получилось с этими наемниками, или же с Западом, но также и со своим народом».
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