Минэкономики рассчитывает, что по итогам года ВВП выйдет из отрицательной области

В этом году планируется сохранить размер белорусской экономики на уровне прошлого года, заявил министр экономики Александр Червяков во время инвестиционной онлайн-конференции 31 июля.

В первом полугодии ВВП Беларуси снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министерство экономики рассчитывает, что с учетом принятых мер ВВП по итогам года выйдет из отрицательной области и сложится на уровне прошлого года.

«В этих сложных ковидных условиях мы не ограничили мобильность нашего населения, не закрыли границы, не остановили предприятия, оказывали помощь бизнесу, снижая их издержки через налоги, арендные платежи, отсрочки. Принимаемые правительством меры позволят нам в этом году сохранить уровень экономики прошлого года», — подчеркнул Червяков.

Несмотря на сложные внешнеэкономические условия, добавил он, «крупные инвестпроекты в Беларуси с иностранным капиталом реализуются в соответствии с графиком». В качестве примеров он привел строительство горно-обогатительного комбината по производству калийных солей, а также проекты Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

«Достаточно позитивно в этом году оценивается ситуация с привлечением прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Только в первом полугодии мы ожидаем порядка одного миллиарда долларов США инвестиций, в то время как за весь прошлый год поступило на 300 млн долларов больше», — отметил Червяков.

Вместе с тем, добавил он, опросы белорусских компаний свидетельствуют, что они видят риски для своего развития. «Опросы белорусского бизнеса показывают, что 70% компаний главный риск на ближайший год видят в падении спроса на внешнем и внутреннем рынках, нехватке оборотных средств и сбоях в цепочках поставок», — сообщил Червяков.

Поэтому, добавил он, почти две трети опрошенных белорусских компаний «планируют активизировать работу над своими конкурентными преимуществами и расширять инвестиции в технологическое перевооружение своих производств».

«Мир после пандемии уже не будет прежним, и в долгосрочной перспективе в выигрыше окажутся те, кто сегодня быстро сориентируется и успешно адаптирует свою инвестиционную политику к новым условиям», — подчеркнул Червяков.

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