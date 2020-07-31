Биржа: евро сильно вырос, а доллар упал на последних торгах июля
Более трех копеек добавил евро на последних в июле торгах на БВФБ.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
- евро добавил 0,033 пункта — 2,899 белорусского рубля;
- доллар потерял 0,0011 пункта — 2,4375 белорусского рубля;
- российский рубль упал на 0,007 пункта — 3,3156 белорусского рубля за 100 российских.
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