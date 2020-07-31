Биржа: евро сильно вырос, а доллар упал на последних торгах июля

/ Экономика
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Более трех копеек добавил евро на последних в июле торгах на БВФБ.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

  • евро добавил 0,033 пункта — 2,899 белорусского рубля;
  • доллар потерял 0,0011 пункта — 2,4375 белорусского рубля;
  • российский рубль упал на 0,007 пункта — 3,3156 белорусского рубля за 100 российских.

 

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Тэги: курсы валют

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