Биржа: евро сильно вырос, а доллар упал на последних торгах июля

Более трех копеек добавил евро на последних в июле торгах на БВФБ.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

евро добавил 0,033 пункта — 2,899 белорусского рубля;

доллар потерял 0,0011 пункта — 2,4375 белорусского рубля;

российский рубль упал на 0,007 пункта — 3,3156 белорусского рубля за 100 российских.

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