На субботу объявлен желтый уровень опасности

В первый день августа Беларусь ожидают неблагоприятные погодные явления.

Ночью местами, днем во многих районах кратковременные дожди. В дневные часы местами грозы.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют: