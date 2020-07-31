Беларусь передала Украине список с именами задержанных боевиков ЧВК

Украинская сторона намерена выяснить, кто из фигурантов списка участвовал в боях на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не уточнил количество задержанных в Беларуси украинцев, но отметил, что их не семь, как ранее сообщали СМИ. Он подчеркнул, что вопрос не только в том, сколько среди задержанных украинцев и кто они, сообщает УНІАН .

«Также очень важно установить, кто из участников этого списка участвовал в военных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований, причастность к совершению тех или иных преступлений», — пояснил Кулеба.

Правоохранительные органы Беларуси задержали 29 июля 33 бойца российской ЧВК «Вагнера». В отношении задержанных возбуждено уголовное дело: им инкриминируют подготовку теракта.