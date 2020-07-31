В большинстве банков во втором квартале наблюдался отток вкладов населения

Во втором квартале текущего года в большинстве банков наблюдался отток средств населения, свидетельствуют данные аналитического обозрения «Знай своего клиента», которое подготовил Национальный банк.

По информации коммерческих банков, срочные банковские вклады (депозиты) физических лиц уменьшились на 2,3 млрд рублей, или на 10,8%, и на 1 июля 2020 года составили 18,84 млрд рублей.

«Во втором квартале 2020 года срочные банковские вклады (депозиты) во всех видах валют в рублевом эквиваленте сократились по отношению к первому кварталу 2020 года у шестнадцати банков на общую сумму 2562,7 млн рублей. Пять банков обеспечили рост на 278 млн рублей», — говорится в обозрении.

По данным Нацбанка, наибольший объем срочных сбережений размещен на 1 июля 2020 года в «Беларусбанке», его доля на депозитном рынке физических лиц составила 48,3%. Далее следуют «Белагропромбанк» (17,3%), «Банк БелВЭБ» (5%), «БПС-Сбербанк» (4,1%), «Белинвестбанк» (3,9%), «Приорбанк» (3,4%).

На остальные банки приходится 18% общей суммы привлеченных в срочные банковские вклады (депозиты) денежных средств населения.

В среднем один вкладчик-резидент на 1 июля разместил в срочный банковский вклад (депозит): в национальной валюте — 5,32 тыс. рублей, в иностранной валюте — 6,88 тыс. долларов США (на 1 апреля — 5,31 тыс. рублей и 7,01 тыс. долларов США соответственно).

«Во всех видах валют один мужчина-вкладчик разместил в банках в среднем 12,21 тыс. рублей. Наибольшее значение средней суммы вклада на одного вкладчика-мужчину сложилось в возрастной группе старше 60 лет и составило 13,24 тыс. рублей», — сообщает Нацбанк.

В то же время одна женщина-вкладчица разместила в банках во всех видах валют в среднем 9,91 тыс. рублей. «Наибольшее значение средней суммы вклада на одного вкладчика-женщину сложилось в возрастной группе от 26 до 55 лет, составив 10,57 тыс. рублей», — отмечает регулятор.